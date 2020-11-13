В Чапаевске задержали грабителя, обидевшего женщину

Полицейские помогли женщине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чапаевске полицейские в короткие сроки нашли грабителя, обидевшего местную жительницу. Мужчина напал на нее в конце октября, вечером, когда та возвращалась домой с работы. Грабитель вырвал у жертвы кошелек и быстро скрылся.

Женщина смогла описать обидчика и полицейские приступили к поискам. Оперативники предположили, что виноват в преступлении может быть 41-летний мужчина из Чапаевска. Его задержали и доставили в отдел полиции. Он быстро признался, что ограбил женщину, а все деньги уже потратил на личные нужды, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

- Спасибо полицейским, которые грамотно и оперативно сделали свою работу, показав высокий профессионализм наряду с превосходными человеческими качествами. Огромное спасибо, что у нас есть защитники, которые борются с преступностью! - поблагодарила своих помощников женщина.