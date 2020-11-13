Социальные проекты Самарской области тиражируют по всей стране

Самарский губернатор Дмитрий Азаров принял участие в форуме "Сильные идеи для нового времени". В этом году сюда поступило небывалое количество заявок - более трех тысяч. Самарская область оказалась самым активным регионом - жители губернии направили 862 идеи, больше только Москва. В четверг на форуме обсуждали роль региональной власти в социальных изменениях. Эксперты отметили, что в первую очередь государство должно дать возможность для реализации потребностей человека.

- Все мы, как граждане страны, хотим от руководителей своих регионов того, чтобы они знали наши чаяния, понимали, что происходит, и свои решения принимали на основании реальных бед, забот, сложностей, проблем и исходя из возможностей, которые у каждого из нас есть, - поделился своим видением генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, что в Самарской области так и происходит: все принимаемые решения проверяются вместе с гражданами на всех этапах.

Также глава региона рассказал о том, как важно знать потребности людей. Он поделился личным опытом: во время пандемии он сам попробовал дозвониться в скорую и в поликлинику и понял, что надо все менять. Так появился координационный центр. А вместе с Почтой России был реализован проект телемедицины: благодаря сотрудникам организации консультацию врачей смогли получить жители отдаленных сел при помощи обычного планшета.

Среди других интересных социальных проектов - мобильные бригады для реабилитационных услуг детям-инвалидам, проекты по цифровизации в сфере занятости.

Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева рассказала о проектах, которые область выполнила совместно с агентством. Например, это помощь детям от нуля до семи лет, у которых есть риск получения инвалидности. А также многофункциональные центры для людей с ограничениями по здоровью. Эксперты отметили, что проекты Самарской области достойны того, чтобы тиражироваться в других регионах.