Парки, скверы и произведения монументального искусства: тольяттинцы выбрали главные достопримечательности Автозаводского района

Благодаря активному участию жителей города определен список достопримечательностей, которые войдут в интерактивный путеводитель для туристов и местных жителей.

В течение трех недель любой тольяттинец мог отдать свой голос за одно или несколько культовых мест Тольятти –здания, являющиеся визитной карточкой советского модернизма, городские скверы, парки и монументы. В итоге безусловным лидером «народного» рейтинга оказался Парковый комплекс истории техники им.К.Г.Сахарова, по праву считающийся одной из туристических «изюминок» города и часто посещаемый жителями соседних городов и регионов. В число самых популярных объектов Тольятти вошли также Мемориал в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне,сквер 50-летия АВТОВАЗа, памятник Преданности, серия монументально-декоративных композиций«История транспорта», Итальянский сквер, Дворец спорта «Волгарь», скульптурная композиция «Ожидание солдата», Дворец детского и юношеского творчества и культурный центр «Автоград». Всего в голосовании приняли участие более 2,5 тысяч жителей города.

Рядом со всеми объектами, вошедшими в ТОП-10 народного голосования, весной 2021 года будут установлены информационные таблички с QR-кодами. Сканируя QR-код, пользователь попадает на страницу интерактивного путеводителя, где можно будет прослушать аудиогид с интересными и малоизвестными фактами о каждом из объектов и посмотреть уникальные фотографии. Сам онлайн-гид будет размещен на популярной бесплатной платформе izi.travel, которой пользуются миллионы туристов во всем мире.

«Прежде всего, благодарим участников онлайн-голосования за проявленный интерес к проекту и за выбор знаковых мест и достопримечательностей Автозаводского района для интерактивного путеводителя. Благодаря этому проекту при поддержке компании МТС, жители, туристы из других городов и стран смогут узнать о строительстве, становлении и развитии Нового города Тольятти с его уникальными объектами архитектуры», - отметила руководитель управления международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти Наталья Христ.

«Такие проекты, как «Виртуальная прогулка», сейчас особенно нужны и важны: благодаря им мы можем путешествовать онлайн тогда, когда возможность обычных поездок и прогулок ограничена.Видя, что тема интерактивного путеводителя оказалась для тольяттинцев близкой и живой, мы совместно с администрацией города рассматриваем возможность увеличить количество объектов первого этапа «Виртуальной прогулки», чтобы сделать гид по городу еще более полным и интересным.Как показывает опыт уже реализованных проектов, интерактивные гиды всегда повышают интерес к городу у жителей соседних регионов и способствуют развитию внутреннего туризма, что для Тольятти, несомненно, будет огромным плюсом», - отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.