Врачам приходится все тяжелее

205 человек заболели коронавирусом в Самарской области за стуки - такова печальная статистика заболеваемости на 13 ноября 2020 года. Число зараженных в день только растет, и вот достигнут новый осенний рекорд. На протяжении нескольких дней заболевали больше 190 человек - жители уже ждали, когда эта цифра перевалит за 200. По показателю заболевших в сутки мы на 29 месте в стране

Всего в регионе с начала пандемии заболели 18435 человек. Выздоровели за сутки 237 человек, всего - 16355. Умерли еще пять человек, всего 348 с начала пандемии. Стоит отметить что это только те, у кого официально до смерти был подтвержден коронавирус. Избыточная смертность в регионе превышает 3000 человек, но от каких последствий они скончались - не пишут.

По стране за сутки заболели 21983 человека- это тоже очень большие цифры.

Напомним, что данные о разделении по районам появляются несколько позже. Здесь мы подготовили карту распространения коронавируса к данному моменту.