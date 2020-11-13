Самарцы на выходных смогут увидеть конкурсные фильмы Международного кинофестиваля ВГИК

В Самаре конкурсные работы можно будет посмотреть в течение четырех дней в Центре российской кинематографии «Художественный».

Специальные показы в рамках фестиваля состоятся в 22 российских регионах на 300 площадках. Они пройдут на севере и на юге России, в Сибири и на Урале. Чтобы как можно больше зрителей смогли увидеть работы молодых талантливых режиссеров, показы пройдут на самых разных площадках, от больших арт-центров до сельских домов культуры.

В рамках показов будет проводиться зрительское голосование, по итогам которого на церемонии закрытия фестиваля 20 ноября будет вручен приз зрительских симпатий. Десять победителей в номинациях «лучший сценарий», «лучшая режиссёрская работа», «лучшая операторская работа», «лучший художник-постановщик» также получат специальные призы от компании МТС Медиа, являющейся генеральным партнером проекта.

«Наша компания уделяет большое внимание развитию и поддержке молодых талантов: это и благотворительный проект «Поколение М» для одаренных детей и подростков, и недавно прошедший фестиваль уличного кино, партнерами которого мы стали, и десятки не столь масштабных социальных проектов, которые мы реализуем по всей России. Уверен, что среди конкурсантов фестиваля ВГИК окажется немало ярких творческих молодых людей, об успехах и достижениях которых мы потом не раз услышим», - отметил Александр Меламед, директор МТС в Самарской области.

Призеры первого (российского) этапа фестиваля стали известны 30 октября, с результатами можно ознакомиться на сайте фестиваля. 16 ноября стартуют международный этап фестиваля и театральный конкурс. Для участия в конкурсе международного этапа было отобрано 55 короткометражных студенческих фильмов от 49 киношкол.

В Самаре конкурсные кинопоказы состоятся 14-17 ноября в Центре российской кинематографии «Художественный» (ул.Куйбышева, 105). Начало показов в 11.30, вход свободный.