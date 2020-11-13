Это матрица! Новосибирский фотограф удивил самарцев неожиданным ракурсом съемки "Кошелева"

Вот таким увидел новый микрорайон Самары новосибирский фотограф. Фото: Слава Степанов / https://www.facebook.com/gelionsk/

Новосибирский фотограф Слава Степанов вызвал шквал обсуждений, выложив в своем блоге фотографии самарского микрорайона с высоты. "Кошелев" на этих фото предстал, как картинка из видеоигр - ряды одинаоквых домов уходящие в горизонт. Сам фотограф признался, что его подкупила графика - эффект оказался просто удивительным. Но такого количества комментариев он не ожидал.

- Мне кажется, что это такая квинтэссенция новой застройки во всей России. Ряды одинаковых домов, пока что минимум зелени. Как будто просто сделали CTRL+C - CTRL+V. В Новосибирске тоже есть подобные проекты, впрочем, почти во всех городах России они есть. Я был и внутри, на этих улицах. Понимаю, что еще не слишком много времени прошло с начала застройки, но как-то хочется, чтобы было больще зелени, это бы меняло картину, - говорит фотограф.

Он рассказал, что готовит фотопроект о Самаре -снимал он не только в Красноглинском районе. Эти выложенные фотографии стали анонсом будущего проекта.

В комментариях фотографии обсуждают жители России. Кому-то запечатленные на них ряды домиков напомнили матрицу, кто-то напомнил, что застройка начиналась как проект для реализации жилищных сертификатов по военной ипотеке.

- Это же как в фильме, не думал, что в реальности так бывает, - написал Владимир Елизаров.

Впрочем, комментаторы поделились фотографиями таких же районов из других стран - Турции, Орабских Эмиратов, Испании. Что доказывает - копировать умеют не только в России. А кто-то резонно заметил, что если перевернуть картинку на 90 градусов, то получится картинка многоэтажной застройки - высоток-человейников, которых много по всему миру.