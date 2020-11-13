В регионе ежедневно фиксируют порядка двух сотен заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки наибольшее количество заразившихся зарегистрировано в Самаре, где 58 новых случаев, в Тольятти, где 31, и в Похвистнево – 11. Всего 205 заболевших по состоянию на 13 ноября, говорится в сообщении оперштаба.

Среди контактных выявлено 27 заболевших, столько же узнали о заражении при профосмотре. Среди уже болеющих ОРВИ и пневмонией 151 заразившийся.

За сутки в регионе 5 новых летальных случаев. Среди них мужчины двое мужчин в возрасте 81 года и 86 лет, а также три женщины в возрасте 64-х, 68-ми и 85-ти лет. У большинства были сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 18 435 человек, из них вылечились 88% пациентов, 348 человек умерли.