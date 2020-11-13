Билеты в театр оперы и балета предложат по сниженной цене

Жителям Самары предлагают билеты на постановки в театре оперы и балета в ноябре со скидками. Предложение касается даже премьерных спектаклей. Грандиозная акция продлится весь ноябрь. Акция действительна лишь при покупке билетов в кассе театра, количество мест ограничено

Рассказываем, на какие спектакли можно отправиться по сниженным ценам. Среди них есть и детские, например, Сказка о царе Салтане 21 ноября, и уже полюбившиеся зрителям постановки. Среди премьерных показов, на которые также можно купить билет по специальной цене, "Любовный напиток" - новая концертно-сценическая версия оперы.

15 ноября

Эсмеральда

Романтическая история о всепобеждающей любви бравого капитана королевских стрелков и прекрасной цыганки. Балет, основанный на романе Виктора Гюго "Собор Парижской богоматери", в постановке Юрия Бурлаки (12+).

18 ноября

Carmina Burana (Малая сцена)

Сценическая кантата Карла Орфа «Carmina Burana» на слуху у всех: эпическая мощь и загадочный латинский текст открывающего ее хора «O Fortuna» много лет завораживают и киноиндустрию, и рок-музыкантов, и создателей телепередач. 12+

19 ноября

ТРАВИАТА

Одна из самых исполняемых в мире опер, она входит в десятку самых известных классических произведений. Молодой буржуа Альфред влюбляется в куртизанку Виолетту, и та отвечает ему взаимностью. Но их связь вредит семье Альфреда, и однажды без ведома сына его возлюбленную посещает Жермон-старший, приказывая - или прося её - отказаться от единственного настоящего чувства в жизни... 12+

21 ноября

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

В этой опере композитор обращается к знаменитой сказке Пушкина. В постановке использованы современные технические средства, в видеоконтенте в формате 3D зрители смогут увидеть и «Полёт шмеля», и город Леденец, и коршуна, нападающего на прекрасную сказочную Царевну Лебедь, и волну, несущую бочку с царицей и царевичем. 6+

22 ноября

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

Любимый зрителями балет композитора Сергея Прокофьева по трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Красочная и печальная история юных влюблённых из враждующих семей Монтекки и Капулетти. 12+

27 ноября

ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК

Премьера новой концертно-сценической версии оперы Гаэтано Доницетти "Любовный напиток". Встречайте доктора Дулькамару, который взбаламутит рутинное болото существования скромной итальянской гостиницы и всего за одни сутки превратит жизнь скучающих героев в яркое цирковое представление! 12+

28 ноября

КОРСАР

Балет-гимн романтизму и романтическим героям. Зрителей ждут захватывающие приключения в поисках похищенной возлюбленной главного героя на многолюдном восточном базаре, в таинственном пиратском гроте и во дворце паши с дивным "оживлённым садом". 6+

29 ноября

ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА

Музыкальная сказка с восточным колоритом создана специально для нашего театра. Подмастерье-портной Аладдин мечтает увидеть царевну Будур и показать ей мир за дворцовыми стенами. Великий Визирь жаждет жениться на царевне по причине любви… к власти. Ясмин, наперсница Будур, желает оказаться на её месте. А чего же хочет сама царевна?.. 6+