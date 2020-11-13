Тольяттинские ДПСники рассказали детям о правилах безопасности на дороге

Инспекторы пообщались с ребятами

Сотрудники тольяттинской Госавтоинспекции провели профилактическую беседу с детьми о безопасности на дорогах. Мероприятие проходит в рамках Всероссийской социальной кампании "Однозначно".

Стоит отметить, что в только в прошлом году на дорогах в Тольятти произошло 82 ДТП, в них 86 детей получили различные травмы. Половина детей были пешеходами. Это говорит о том, как важно доносить информацию о правилах поведения на дороге до каждого ребенка.

В этот раз инспекторы поговорили с дошкольниками, в игровой форме объяснили им основные правила. И рассказали, как важно иметь светоотражающие элементы на одежде, чтобы всегда быть заметным на дороге.

Все ребята получили в подарок памятные световозвращающие брелоки с логотипом социальной кампании. Ну а взрослых водителей инспекторы просят быть осторожнее на дорогах, особенно вблизи учебных учреждений и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Напоминаем, что КП-Самара является информационным партнером акции. В рамках нее проходит конкурс "Поспешишь - людей насмешишь". Принять в нем участие и выиграть подарки может каждый.