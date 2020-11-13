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Депутаты "Единой России" попросили сохранить социальную направленность бюджета Самарской области

Сейчас идут обсуждения главного финансового документа региона
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Единая Россия выступает за социальный бюджет

Единая Россия выступает за социальный бюджет

В Самарской области продолжают обсуждать главный финансовый документ региона. В то же время бюджет принимают и на уровне страны. Партия "Единая Россия" и на региональном, и на федеральном уровне продвигает идею о сохранении социальной направленности бюджета. О том, что происходит в регионе, рассказала Александр Живайкин, руководитель фракции в Самарской губдуме.

- Мы обратились к Губернатору и Правительству с предложением уделить пристальное внимание выделению средств на оказание качественной медицинской помощи, особенно в ситуации борьбы с пандемией коронавируса, сохранение публичных социальных гарантий, ремонт учреждений культуры, развитие образования и спорта и, конечно, поддержку села, - отметил он.

Также депутат уточнил, что для него и его коллег принципиально важно, чтобы все наказы избирателей и пункты программы партии были профинансированы и реализованы.