Пятиклассники кадетской школы №177 в Самаре приняли присягу

Ребята принесли торжественные клятвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пятиклассники кадетской школы №177 в Самаре в пятницу, 13 ноября, приняли присягу.

В этом году из-за ситуации с пандемией присяга проходила в помещении школы без присутствия родителей, но не стала от этого менее торжественной. Ребята не без волнения, но уверенно принесли торжественные клятвы.

Присягу принимали ученики двух классов – 5а и 5б. В 2015-м году в школе открыли кадетские классы, первоклассниками тогда были именно те ребята, которые сегодня торжественно читали клятвы.

Настя Котова, принимавшая сегодня присягу, пришла в эту школу вместе со старшей сестрой. «Хотела тут учиться, здесь красивая школа, необычная, красивая форма. Учиться здесь не сложнее, чем в обычной школе, мне нравится», - рассказала пятиклассница.