В Самаре опять затягивается реконструкция Заводского шоссе

Депутаты проверили, что происходит на Заводском шоссе

В Самаре реконструкция Заводского шоссе снова затянулась. Ход работ проверили депутаты губернской думы и очень расстроились. Сейчас здесь не обустроено ни метра из запланированных 8 километров тротуара, 80% съездов не оборудованы, нет знаков и автобусных павильонов с карманами для автобусов. То есть сейчас сделана только проезжая часть, а вопросы безопасности пешеходов совсем не решены.

- Первый раз депутаты приезжали сюда в ноябре 2019 года, потом неоднократно встречались с подрядчиками, в рамках работы комитета смотрели проект, пытались помочь скорректировать его. Всё лето 2020 года был выключен из эксплуатации довольно большой кусок дороги, не было ни транспортной, ни пешеходной доступности. Была только огромная стройка, - рассказал депутат Андрей Мурзов.

Подрядчик заверил, что выполнит все обязательства к 30 ноября. Депутаты предупредили, что если этого не произойдет, будут накладываться штрафы.