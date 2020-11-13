ВТБ в Самаре нарастил продажи ипотеки на 30%

По объему и количеству – это на 30% превышает результат прошлого года. Портфель ипотечных кредитов с начала года вырос на 18% и достиг 28,9 млрд рублей.

Основной объем выдач – 5 млрд рублей – приходится на готовое жилье. За три квартала текущего года почти 3 тысячи клиентов приобрели недвижимость на вторичном рынке. На покупку квартир в строящихся домах банк предоставил свыше 1 тысячи займов на сумму 2,2 млрд рублей.

Драйвером роста за отчетный период в ипотечном сегменте стало рефинансирование действующих кредитов. В связи со снижением ставок в течение года жители региона все чаще проявляют интерес к данному продукту: за январь-сентября банк предоставил на эти цели 2 тысячи займов на сумму 3,3 млрд рублей. Это почти в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 9 месяцев доля рефинансирования в общем объеме продаж ипотеки достигла 30%.

Еще одним фактором роста остается программа «Ипотека с господдержкой 2020», ставка по которой в ВТБ установлена на уровне 6,1%. За все время действия программы – с апреля по сентябрь – банк выдал в рамках нее 717 кредитов на сумму более 1,4 млрд рублей.

Управляющий банка ВТБ в Самарской области Максим Папков подчеркнул: «Нашим флагманом в рознице остается ипотека, по которой мы опережаем прошлогодние результаты почти на треть. Важнейшей задачей банка является сделать этот продукт комфортным по ценовым параметрам и возможностям оформления. Сегодня жителям Самарской области доступен онлайн-кабинет для подачи документов и получения одобрения по ипотечной заявке. Наш регион также выбран пилотным для тестирования сервиса дистанционного рефинансирования. Кроме того, у нас уже реализована возможность покупки жилья в другом городе без единого визита в офис банка и застройщика. Работа по дальнейшей трансформации этого направления будет продолжена как в текущем, так и в следующем году».

В ВТБ оформить ипотеку можно со ставкой 0,1% годовых на первый год в рамках совместных программ с отдельными застройщиками. По программе «Ипотека с господдержкой 2020» кредит доступен под 6,1%. Оформление или рефинансирование ипотечного кредита под 7,4% доступно клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок.