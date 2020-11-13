Часть сотрудников Самарского университета переведена на удаленную работу

В университете готовы полностью перейти на дистанционный режим

Часть сотрудников Самарского национального исследовательского университета им. академика Королева переведена на удаленный режим работы. Об этом говорится в сообщении вуза.

На дистанционную работу переводятся сотрудники пенсионного возраста, имеющие хронические заболевания, беременные, а также женщины с детьми до 14 лет. Работникам в возрасте старше 65 лет, которым невозможно организовать дистанционный режим, отроют электронные больничные листы.

Обучение при этом продолжится в смешанном формате. В университет отметили, что в случае необходимости готовы перейти на полностью дистанционный режим.

Все эти меры направлены на профилактику распространения коронавируса. По данным на 13 ноября в регионе 18 435 заразившихся, из которых вылечились порядка 88%, 348 человек умерли.