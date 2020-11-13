Выпущена 500-тысячная Lada Vesta

Юбилейный автомобиль выпущен на заводе в Ижевске

В Ижевске выпущена юбилейная, 500-тысячная Lada Vesta. Автомобиль отправился в дилерский центр в Кемерово.

Vesta в разных модификациях выпускается на заводе «Lada Ижевск». Модель продается с 2015 года и является одной из самых популярных на российском автомобильном рынке – ежемесячно реализуется порядка 10 тысяч машин в разных модификациях. Половина продаж приходится на версию с кузовом универсал, которая именуется SW. Также автомобиль имеет версии Cross и спортивную модификацию, которая производится в Тольятти.

Юбилейной моделью стал черный седан в версии Cross и комплектации Black. Автомобиль оснащен 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с. и механической коробкой передач.