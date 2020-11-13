Учащиеся школы искусств Похвистнево устроили музыкальный сюрприз людям с нарушениями зрения

Для онлайн-концерта ребята – лауреаты международных и всероссийских конкурсов – выбрали свои любимые произведения.

Музыка – «универсальный язык», который помогает передавать любые эмоции, тоньше чувствовать окружающую действительность. Для людей, имеющих проблемы со зрением, музыка становится важнейшим проводником в огромный мир искусства. В Международный день слепых учащиеся детской школы искусств Похвистнево сделали музыкальный сюрприз людям с нарушениями зрения.

Для онлайн-концерта ребята – лауреаты международных и всероссийских конкурсов – выбрали свои любимые произведения. Виталий Махметов исполнил «Вальсирующий аккордеон» Романа Бажилина, Максим Полев – «Рок-токкату» Евгения Дербенко, Анастасия Малолеткова – «Тарантеллу» Сергея Прокофьева, а образцовый ансамбль скрипачей «Серебряные струны» выбрал попурри из песен военных лет в обработке Марины Чистовой.

«Новые инструменты и микрофоны – это совсем другое качество звука. Поэтому уверена, что слушатели нашего онлайн-концерта получат удовольствие от каждой ноты!» – говорит директор УДО «Детская школа искусств» г.о. Похвистнево Людмила Иванова.

Завершая концерт, ученики детской школы искусств обратились к зрителям. «Здоровья вам, жизненного благополучия, сердечной радости, вдохновляйтесь музыкой и наслаждайтесь прекрасными мгновениями жизни. Счастья и оптимизма!» - добрые пожелания прозвучали от образцового ансамбля скрипачей «Серебряные струны».

Произведения, исполненные ребятами из Похвистнево, были записаны на видео. Оно доступно всем желающим на YouTube, а ролик передан профильным организациям.Услышать музыкальный подарок из Похвистнево смогут члены Всероссийского общества слепых, посетители Самарской областной библиотеки для слепых, подопечные благотворительных фондов и специальных учебных заведений региона.