Самарские врачи рассказали, почему пневмония особенно опасна для людей с ВИЧ-инфекцией

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Пневмония – одно из самых распространенных заболеваний дыхательной системы. Она является лидером по заболеваемости у людей с ВИЧ-инфекцией. Интересен тот факт, что благодаря пневмонии при ВИЧ-инфекции и был обнаружен сам вирус иммунодефицита. Врачи обратили внимание на стремительное поражение дыхательной системы у здоровых с виду людей. Их организмы не справлялись с незначительной инфекцией, а лечение не приносило должного улучшения. В результате проведенных исследований появилось такое понятие как вирус иммунодефицита человека.

Пневмония при ВИЧ-инфекции является опасным для жизни пациента сопутствующим заболеванием. Она сложна для диагностики и лечения, а тяжелое течение болезни сильно ухудшает состояние пациента с ВИЧ. Исключить такой тандем диагнозов поможет пожизненная профилактика и грамотная антиретровирусная терапия.

Пневмония при ВИЧ-инфекции встречается у 80% больных. Обусловлен такой высокий процент следующими факторами:

- главная функция легких – дыхание: вместе с воздухом в них попадают мельчайшие частички пыли, бактерии и вирусы, таким образом, концентрация возбудителей различных заболеваний в легких выше, чем в других органах;

- лёгкие не имеют местного иммунитета, то есть за их защиту отвечает только общий иммунитет организма, который при ВИЧ ослаблен и не может справляться с инфекционными агентами, попавшими в лёгкие;

- помимо внешних микроорганизмов «из воздуха» в легких существует микрофлора, не опасная для здорового человека, но в силу угнетенного иммунитета, и эти безобидные бактерии или грибы способны спровоцировать развитие пневмонии.

Еще несколько десятков лет назад пневмоцистная пневмония при ВИЧ уносила жизни более чем 60% людей, которые с ней сталкивались. Современные способы диагностики и лечения позволили снизить этот показатель до 10-25%. Основными целями лечения пневмонии у ВИЧ-инфицированных является антиретровирусная терапия и максимально возможное восстановление иммунитета. Профилактика пневмонии при положительном ВИЧ статусе должна продолжаться на протяжении всей жизни и включать в себя, помимо лекарственной профилактики, сбалансированное питание и соблюдение режима дня, отказ от вредных привычек, максимально возможный здоровый образ жизни и регулярные визиты к лечащему врачу.

Особенно важно дополнительно соблюдать комплекс мер профилактики в сложившейся эпидемиологической ситуации сезонного подъёма ОРВИ и гриппа, а также сохраняющимся риском распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Избегать мест массового скопления людей и контактов с больными ОРВИ и гриппом, носить маску в общественных местах и транспорте, чаще мыть руки или использовать дезинфицирующие средства.

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