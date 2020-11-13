В Самаре ТСЖ незаконно заняло участок на Волге

ТСЖ заняло больше места, чем арендовало

Прокуратура Красноглинского района Самарской области направила в суд заявление с требованием освободить участок на берегу Волги в Самаре, который незаконно заняло ТСЖ.

После проведенной проверки в прокуратуре выяснили, что на берегу Волги в Красноглинском районе Самары товарищество собственником жилья арендовало земельный участок под базу отдыха. Однако, участок огородили забором, который загородил жителям доступ к берегу, а также заняли больше места, чем арендовали.

Прокуратура требует освободить участок и убрать незаконно установленный забор. Иск надзорного ведомства находится на рассмотрении.