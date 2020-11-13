Переехать из Самары ради работы готовы PR-специалисты и вахтовики

Чаще всего к переезду ради работы готовы PR-специалисты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты «Авито Работа» выяснили, кто в Самаре готов сменить город проживания ради работы.

Как выяснилось, чаще всех на переезд в другой город соглашаются представители профессии в группе «Маркетинг, реклама, PR», где уехать из Самары готовы 52% соискателей. Аналитики объясняют это высокой мобильностью представителей данных профессий. Количество соискателей среди PR-специалистов, готовых переехать, за год выросло на 27%.

Вахтовый метод работы рассматривается как альтернатива переезд. За год количество соискателе-вахтовиков возросло на 49%, а число вакансий увеличилось почти вдвое – на 90%. Чаще всего вахтовиков ищут в категории профессий «Строительство» (34% предложений).