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В Чапаевске будут судить полицейского, который насмерть сбил 17-летнего пешехода

Сейчас сотрудник полиции отстранен от службы
Вячеслав Сорокин
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Собрано достаточно доказательств для передачи дела в суд

Собрано достаточно доказательств для передачи дела в суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чапаевске в суд передано уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который насмерть сбил 17-летнего пешехода в октябре этого года. Об этом сообщается в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

Как установили следователи, обвиняемый ехал на автомобиле «Лада Калина» по улице Советской в Чапаевске и сбил 17-летнего пешехода, который шел по проезжей части навстречу автомобилю. От полученных повреждений подросток скончался.

Следователями собрано достаточно доказательств для направления дела в суд. От службы полицейский отстранен.