В Самарской области продлили дистанционное обучение для школьников 6-11 классов

Ученики 6-11 классов продолжат учиться на удаленке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продлено дистанционное обучение для школьников 6-11 классов. Такое решение было принято по итогам заседания регионального оперштаба в пятницу, 13 ноября.

Школьников отправили на дистанционку ради профилактики коронавируса. Опыт признали успешным - на домашнем обучении дети стали значительно реже болеть гриппом и ОРВИ, а заболеваемость коронавирусом снизилась почти в 3 раза.

При этом в обычном режиме продолжают учиться школьники 1-5 классов. Как ранее объяснил губернатор, маленьким детям сложнее самоорганизоваться, к тому же они почти не болеют и гораздо легче переносят болезнь в случае заражения.

На оперштабе вузам порекомендовали проводить лекции в онлайн-формате, для обычного режима оставив только практику. Ранее в Самарском университете заявили, что готовы перейти на дистанционный режим.