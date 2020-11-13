Под Тольятти «Газелька» случайно сбила двух пешеходов

Пострадавших госпитализировали с серьезными травмами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 12 ноября на 17 километре автодороги «Волжский-Курумоч-Урал» в Ставропольском районе произошло ДТП, в результате которого серьезно пострадали два пешехода.

По предварительным данным, инцидент произошел по вине Жанны Б, которая управляла автомобилем Hyundai Tucson: она не учла дорожные условия, поздно затормозила, в результате чего иномарка протаранила остановившуюся «Газель». От удара «Газель» выбросило прямо на обочину по ходу движения, где в это время находились 2 человека.

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, этими пешеходами были два сотрудника областного МВД - мужчина и женщина. Оба они попали в больницу тяжелыми травмами головы и переломами.

По факту ЧП проводится проверка, в областной полиции о б аварии и состоянии пострадавших коллег ничего не сообщают.