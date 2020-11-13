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Общество

В Самарской области в колонию пытались пронести наркотики в апельсине

Запрещенные вещества предназначались заключенному, осужденному на 8 лет
Вячеслав СОРОКИН
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Курьера, который пытался пронести наркотики в колонию, задержали

Курьера, который пытался пронести наркотики в колонию, задержали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области будут судить заключенного, который пытался приобрести наркотики. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

По данным следствия, осужденный из исправительной колонии №3, приговоренный к восьми годами лишения свободы, решил приобрести наркотики, которые планировал употребить сам. Однако, свой заказ он получить не смог, поскольку курьер был задержан правоохранителями. Запрещенные вещества осужденному пытались пронести вместе с продуктами, спрятав в апельсин. Наркотики изъяты.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, которое направили для рассмотрения в суд.