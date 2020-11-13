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В Самаре бывший заключенный прописал в однокомнатной квартире почти 400 мигрантов

Иностранцы по месту своей прописки никогда не были
Вячеслав СОРОКИН
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Бывшего заключенного вновь будут судить за фиктивную постановку на учет иностранцев

Бывшего заключенного вновь будут судить за фиктивную постановку на учет иностранцев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить мужчину, который подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Как выяснилось в ходе следствия, в Самаре местный житель с марта 2019 года по январь 2020 года прописал в своей однокомнатной квартире 396 мигрантов, которые по факту в этом жилье никогда не были. За это самарец получил почти 80 тыс. рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, которое передали в суд для рассмотрения. Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью.