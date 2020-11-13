Самарская область станет первым регионом на портале делового туризма

В Самарской области направление делового туризма рассматривают как одно из приоритетных

В Самарской области проходит презентация возможностей делового туризма (MICE-туризма) в рамках стратегической сессии Национального конгресс-бюро.

MICE-туризм включает в себя проведение выездных мероприятий, направленных на развитие, мотивацию и обучение персонала, партнеров или клиентов компании. Самарский регион может предложить для этого развитую инфраструктуру и большой опыт проведения масштабных мероприятий, в том числе таких, чемпионат мира по футболу, шесть игр которого прошло в Самаре в 2018 году. В регионе предлагается большое количество площадок для мероприятий разного формата – отели, выставочные залы, спортобъекты.

В Самарской области направление делового туризма рассматривают как одно из приоритетных. Как отметил заместитель министра, руководитель департамента туризма министерства культуры региона Артур Абдрашитов, сейчас стоит задача рассказать профессионалам о том, каким потенциалом обладает регион.

По словам креативного продюсера проектного офиса MICE Ольги Алексеевой, уже есть компании, которые ведут переговоры и с отдельными отелями, и с администрацией региона о реализации совместных проектов в ближайшие пять лет. В качестве главных преимуществ региона она называет гостеприимство, высокий уровень клиентоориентированности и глубокую вовлеченность областного правительства в продвижение региона.

Ольга Алексеева рассказала, что проектный офис MICE получил грант на создание портала, который будет информировать пользователей о возможностях делового туризма в регионах. «Мне приятно отметить, что Самарский регион первым появится на карте MICE-регионов России», - сказала Алексеева.