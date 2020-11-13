"Лада" в Тольятти крупно победила "Буран"

"Лада" выиграла третий матч за четыре последних игры

Тольяттинская "Лада" в матче Высшей лиги в пятницу на домашнем льду встречалась с воронежским "Бураном" и победила со счетом 5:1.

Игра должна была состояться в сентябре и стать для "Лады" выездной, но команды в итоге решили сыграть в Тольятти.

Для "Лады" это уже третья победа в четырех последних матчах. В турнирной таблице команда занимает 18-е место и пока не попадает в плей-офф.

Следующим матчем, который состоится 16 ноября, "Лада" начнет серию домашних матчей, сыграв с "Ермаком" из Ангарска.

В субботу в Высшей лиге свой очередной матч проведут хоккеисты ЦСК ВВС, в Самаре встретившись с "Южным Уралом" из Орска.