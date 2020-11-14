Самоизоляцию для лиц старше 65 лет в Самаре продлили до 3 декабря 2020 года

Чтобы не попасть в больницу, пожилым лучше посидеть дома

До 3 декабря продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет в Самаре и Самарской области. Напомним, что ранее в своем постановлении губернатор Дмитрий Азаров призвал людей из зоны риска максимально внимательно относиться к своему здоровью и ограничить взаимодействие с большим количеством людей.

Работодателей попросили предоставить таким сотрудникам возможность удаленно работать на дому. Также такие граждане могут взять больничный - теперь до 3 декабря 2020 года.

Это связано с тем, что именно для лиц такого возраста наиболее опасен коронавирус. Подавляющее число заболевших в тяжелом состоянии именно из этой категории. Также наиболее высока смертность среди людей этого возраста.

Также на оперативном штабе решили остановить на дистанционке школьников старших классов и рекомендовать вузам проводить лекции онлайн, а созывать студентов только для практических занятий.