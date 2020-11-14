В Самаре начали надвигать пролет нового моста через Сок

Масштабная стройка началась почти год назад. Фото: скриншот видео

В Самаре строители начали процесс надвижки пролета нового моста через реку Сок. Эти раоты с высоты птичьего полета запечатлел самарский видеоблогер Александр Карякин

На видеозаписи видно, что пролет уже практически достиг первой опоры.

Напомним, мост через Сок строят с декабря 2019 года. Строители параллельно возводят новый мост и реконструируют старый. В результате на подъездах к Самаре появится новый мост длиной 306,74 метра, а также и подходы к нему в два километра. При этом старый мост продолжит действовать. Власти рассчитывают, что благодаря этому удастся перераспределить транспортные потоки между обоими мостами и снизить заторы на въездах в город.