«Выходишь на остановку и громко кричишь»: в Самаре активисты с завязанными глазами попытались добраться до глазной больницы

Передвигаться по городу незрячему очень непросто. Фото: ОНФ

13 ноября, в Международный день слепых активисты ОНФ в Самаре провели социальный эксперимент. Один из активистов, Джавид Садыхов, примерил на себя роль незрячего и попытался с завязанными глазами добраться до глазной больницы. Активисту помогали другие общественники и эксперт - инвалид по зрению Ольга Лифанова и ее собака-поводырь Гера.

Ольга Лифанова поделилась советами – как вести себя незрячему, если нужно куда-то добраться на транспорте.

- Одна из первых сложностей - невозможно получить информацию о номере маршрута, - рассказала она. - Выходишь на остановку и громко кричишь: «какой это номер трамвая?». Иногда на остановке никого нет, а я этого не вижу. Если ответа нет, слышишь трамвай подошел, ищешь дверь, кричишь громко туда, и только потом принимаешь решение, ехать тебе или дальше ждать.

Джавид с группой сопровождения доехал от остановки ул.Николая Панова до остановки «Глазная больница». После этого он попытался пересечь пешеходный переход через Ново-Садовую. Однако это оказалось не так-то просто. Выяснилось, что светофоры здесь не оснащены звуковым сигналом, несмотря на значительный поток машин.

- Если бы мне не помогли сопровождающие, я бы не смог перейти дорогу, - признался Джавид.- Ориентироваться действительно трудно. Трость очень помогает не оступиться, но лишившись зрения, ты откуда-то должен получить сигнал, что в принципе можно идти. На переходе, который ведет к глазной больнице, сопровождающего сигнала нет. Мы считаем, что этот недостаток необходимо исправить в кратчайшие сроки

Также активисты обнаружили разрушенный участок с тактильной плиткой на тротуаре рядом с больницей. Общественники обратились к городским властям с просьбой исправить эти нарушения.