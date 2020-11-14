Число заболевших с каждым днем растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Статистику заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 14 ноября 2020 года опубликовали на сайте стопкоронавирус.рф. Цифры неутешительны – заболеваемость с каждым днем растет.

За минувшие сутки список пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 пополнился 211 новыми фамилиями. Это рекордные показатели за все время пандемии. А в целом по стране диагноз за сутки был подтвержден у 22702 человек.

Общее число заболевших коронавирусом самарцев с начала пандемии достигло 18646 человек.

Число погибших по официальным данным достигло 351 человек, за сутки прибавилось еще три смерти.

251 человек были выписаны за сутки, всего с начала пандемии выздоровевших- 16606.

Напомним, что растущие цифры статистики подвигли губернатора на новые решения. Так самоизоляцию продлили для пожилых людей старше 65 лет до 3 декабря.А старшеклассников оставили на дистанционном обучении, предусмотрев при этом возможность посещения школы для личных консультаций в случае необходимости. В колледжах и вузах попросили вести лекции онлайн и устраивать в классах только практические занятия. А вот решений касательно новогодних праздников пока не принято.