Самарские школьники продемонстрируют знание избирательного права

Школьники продемонстрируют знание закона о выборах Фото: Ольга НОВИКОВА

С 16 ноября в Самарской области стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса. Как сообщает Избирательная комиссия Самарской области, он продлится до 10 декабря 2020 года. Принять участие в олимпиаде смогут школьники 10 и 11 классов.

- Олимпиада пройдет в дистанционном формате, - объяснили в облизбиркоме. – Школьникам нужно будет выполнить 5 заданий и написать эссе по актуальным вопросам избирательного права и избирательного процесса.

Олимпиада для учащихся 10-х классов пройдет 24 ноября 2020 года с 14.00 до 18.00, для учащихся 11-х классов – 27 ноября 2020 года в это же время. Задания будут размещены на главной странице сетевого издания «Вестник Избирательной комиссии Самарской области» (http://vestnik-ikso163.ru).

Список победителей станет известен 11 декабря. Трое участников, набравших наибольшее количество баллов, представят регион на всероссийском уровне олимпиады, а победители всероссийского этапа получат преимущества при поступлении в один из столичных юридических вузов.