В Самаре планируют за учебный год повысить квалификацию 1800 педагогам

В Самаре появился центр повышения квалификации для учителей. Фото:Юлия Рубцова

В Самаре в конце октября открылся центр непрерывного повышения профмастерства в рамках реализации нацпроекта "Образование". И это достаточно серьезная помощь учителям, которым сегодня приходится развиваться в том же темпе, в каком в современные школы приходят новые технологии. Интерактивные доски, программы для дистанционного обучения- все это новые вызовы времени, к которому должны быть готовы опытные учителя.

В центре в Самаре намерены повысить квалификацию 1800 педагогам за учебный год. Здесь есть лекторий, медиатека, коворкинг, компьютерные классы, кабинет-трансформер, который может превратиться в учебную комнату для преподавания любого предмета. Приезжать сюда за новыми знаниями могут учителя со всей области.

- Сегодня педагоги очень нуждаются в методической помощи, им необходима поддержка в реализации новых образовательных программ, помощь в освоении современных средств обучения детей, - отметила заместитель министра образования региона Ольга Лысикова.

В центре говорят, что будут помогать педагогам выявить профессиональные дефициты, понять, с какими навыками нужно поработать - и помогут устранить пробелы. В целом же такая работа позволит еще больше повысить качество образования в регионе и в стране.