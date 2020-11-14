В сафари-парке под Самарой появились лошади Пржевальского

Вот такие милые создания появились в сафари-парке под Самарой

В сафари-парке в поселке Формальный Кинельского района под Самарой появились лошади Пржевальского. Об этом сообщили в Самарском зоопарке.

Животных – двух кобыл и одного жеребца – перевели на территорию сафари-парка из вольера питомника зоопарка. Теперь редкие лошадки будут свободно бегать по территории парка.

- Лошади Пржевальского занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу РФ, - объяснили в Самарском зоопарке.

Сейчас численность всей мировой популяции этих редких лошадок составляет всего лишь около 550 особе.

- В дикой природе животные уже не встречаются, - объяснили в зоопарке. – Лошади Пржевальского сохранились лишь в заповедниках и питомниках.

Пока сафари-парк в Кинельском районе еще закрыт для посещения. Ожидается, что он может открыться в следующем году.