Власти назвали города и районы Самарской области, где нашли больше всего коронавирусных больных 14 ноября

С каждым днем число заболевших все больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаркой области названы города и районы, в которых обнаружили больше всего зараженных коронавирусом 14 ноября 2020 года. В целом по области за сутки было выявлено рекордное с начала пандемии число новых заболевших с подтвержденным COVID-19.

По данным регионального оперштаба, в Самаре нашли менее трети всех новых больных – всего 65 человек. Еще у 29 пациентов подтвердился коронавирус в Тольятти, у 12 – в Похвистнево, у 11 – в Новокуйбышевске.

9 новых больных с подтвержденным ковидом пополнили список заболевших в Сызрани, 8 – в Кинель-Черкасском районе, по 7 - в Чапаевске, Отрадном, Красноармейском и Хворостянском районах. По шессть коронавирусных пациентов прибавилось в Кинеле,Большечерниговском и Ставропольском районах.

5 новых больных подтвердили коронавирус в Безечукском районе, по 4 – в Жигулевске, Кинельском и Приволжском районах, по 3 –в Богатовском, Похвистневском, Сергиевском и Шигонском районах

По одному диагнозу «коронавирус» подтвердилось в Большеглушицком и Пестравском районах.

Большинство – 165 новых коронавирусных пациентов нашли при обследовании больных с пневмонией, 18 –при обследовании круга контактных с ранее заболевшими, 28- у тех, кто не имел признаков болезни.