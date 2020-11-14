Косит пожилых: стало известно, чьи жизни забрал коронавириус в Самарской области 14 ноября

К сожалению, медикам удается спасти не всех больных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно о новых пациентах, погибших от коронавируса в Самарской области 14 ноября. По официальным данным регионального оперштаба список жертв COVID-19 пополнили еще трое.

Среди погибших за минувшие сутки – люди старшего возраста с хроническими заболеваниям. Один их них - 82-летний мужчина, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Также среди жертв коронавируса – две женщины. Сообщается, что 61-летняя самарчанка страдала болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Еще одна погибшая, 78-летняя женщина, имела в анамнезе заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также онкологию.

Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса скончались 351 человек.