Директор самарского драмтеатра покинула свой пост

Драмтеатр сменит руководителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор самарского театра Драмы Яна Егорова покинула свой пост. Об этом стало известно на этой неделе. Минкульт расторг договор с Яной Егоровой в одностороннем порядке.

Яна Егорова возглавила самарский драмтеатр в феврале 2020 года, до этого времени она работала замдиректора Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке. Сейчас Егорова продолжает преподавать в Самарском государственном институте культуры занимается проектом «Резиденция для молодых режиссеров».

Информация об Яне Егоровой на сайте драмтеатра в сейчас уже отсутствует. Обязанности директора театра в настоящий момент временно исполняет ее заместитель Татьяна Коньшина.