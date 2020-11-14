Под Самарой браконьеры выловили из Волги «на подсветку» сотни раков

Всех раков вернули обратно в водоем. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Под Самарой браконьеры выловили в акватории Саратовского водохранилища сотни раков. Злоумышленников – двоих 33-лених жителей Приволжского района - задержали в Хворостянском районе.

- Двое мужчин незаконно добывали биоресурсы. При этом они использовали запрещенный способ лова «на подсветку», - пояснили в ГУ МВД по Самарской области. - Ранее один из подозреваемых был судим за кражу и грабеж.

Правоохранители изъяли у злоумышленников 647 раков, а также световые приборы, которые они использовали для лова. Всех раков возвратили обратно в водоем. Ущерб от незаконной добычи водных биоресурсов составил более 74 тысяч рублей. На браконьеров возбудили уголовное дело, им грозит до пяти лет лишения свободы.