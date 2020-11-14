В Самаре нашли призрачную площадку по торговле маслом

По указанному компанией адресу находится один из городских рынков Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Странную площадку обнаружили инспекторы Управления Россельхознадзора по Самарской области. Во время проверки системы ФГИС «Меркурий» они выявили организацию-призрак: компания работала в электронной системе, однако физически по указанному адресу не существовала.

- ООО «Перспектива» была зарегистрирована в Ярославской области, однако заявленной деятельностью фирмы значилась реализация мясной и рыбной продукции в Самарской области по адресу: п. Управленческий, ул. Ногина, д. 10, - объяснили в Россельхознадзоре. - По данному адресу находятся торговые ряды Красноглинского района Самары. По информации из системы «Меркурий» на данную площадку никакой продукции или сырья не поступало, однако инспекторами были зафиксированы факты отправки продукции с данного предприятия в различные регионы России.

В частности, в октябре компания отправила 12 тонн сухого яичного меланжа в Новосибирск и 10 тонн масла в Пермский край.

Собранную информацию сотрудники Россельхознадзора отправили в МВД и другие профильные ведомства.