В филармонии Самары появился новый контрабас

Новый инструмент позволит сделать звучание оркестра более мощным. Фото: Самарская филармония

В Самарской филармонии пополнение – на этой неделе в музыкальное учреждение привезли новый контрабас. Инструмент приобрели в рамках нацпроекта «Культура». Контрабас поступил в пользование Академического симфонического оркестра филармонии.

Контрабас «RUBNER» изготовлен в Германии. Это инструмент высокого класса, он изготовлен из массива дерева, верхняя дека - из германской ели, нижняя - из клена. Колки отличаются изящным античным дизайном и отлично держат строй.

- У нас было четыре контрабаса «RUBNER», теперь появился новый пятый, - рассказал художественный руководитель и главный дирижер Самарской государственной филармонии, народный артист РФ Михаил Щербаков. - Это инструмент очень высокого качества, у него глубокий звук и благородный красивый тембр. Теперь фундамент нашего симфонического оркестра будет более мощный, надежный! Это очень важно для общего звучания оркестра.

Как сообщили в Самарской филармонии, скорее всего, на новом инструменте будет играть концертмейстер группы контрабасов».