Самарцам хотят запретить сажать деревья на кладбищах

Депутаты озаботились состоянием кладбищ

В Самаре депутаты городской Думы выступили с инициативой запретить горожанам сажать деревья на кладбищах. Такое предложение прозвучало во время заседания контрольного комитета гордумы на этой неделе.

Народные избранники изучили, какие меры по благоустройству кладбищ удалось воплотить в жизнь за 9 месяцев 2020 года и пришли в выводу, что высокие деревья доставляют немало хлопот.

- С каждым годом проблема кронирования и сноса аварийных деревьев на кладбищах становится все более актуальной, - считает председатель Думы Алексей Дегтев. - Властям необходимо ввести ограничения на посадку высотных растений, передавать родственникам усопших перечень возможных зелёных насаждений.

Другие депутаты также поддержали идею, отметив, что многие старые захоронения серьезно страдают от падения ветхих деревьев. В результате памятники разрушаются, а ограждения приходят в негодность.

Депутаты решили, что срочные работы по благоустройству кладбищ надо учесть при формировании бюджета Самара на 2021 год.