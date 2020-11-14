В Самаре могут ввести круглосуточные дежурства дружинников на Металлурге и на Авроре

Депутаты переживают за судьбу благоустроенных общественных пространств Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре могут ввести круглосуточное дежурство добровольной народной дружины на Металлурге и на Авроре. О необходимости такой меры заявили 12 ноября депутаты городской Думы Самары.

Депутаты отметили, что с начала года народным дружинам было выплачено около 10 млн рублей.

- Работу народным дружинникам нужно усилить. Места, где собираются дебоширы, в темное время суток никто не контролирует, - заявила депутат Ольга Куракина. - Обидно за территорию, которая благоустроена, в которую вложены бюджетные деньги.

Депутаты уверены, что необходимо постоянное дежурство ДНД на общественных пространствах Металлурга, в новом сквере на улице Авроры и других социально значимых городских территориях. Повышенное внимание дружинников необходимо и во дворах, где собираются алкоголики