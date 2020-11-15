6 футболистов "Крыльев Советов" готовились к матчу с "Велесом" по индивидуальной программе

"Крылья Советов" планируют взять реванш за поражение в первом круге Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Сегодня днем, 15 ноября, "Крылья Советов" на "Самара Арене" принимают в рамках 22 тура ФНЛ московский "Велес". Игра для обеих команд открывает второй круг. Накануне волжане готовились к ней на клубной базе.

- В занятии принимали участие все здоровые игроки. Роман Ежов, Владислав Сарвели, Денис Якуба, Раду Гынсарь, Мехди Зеффан и Сафаа Хади продолжают заниматься по индивидуальной программе. Данила Смирнов вернулся в общую группу, - сообщили в пресс-службе "КС".

Напомним, что сейчас "Крылья" находятся на 4 месте в турнирной таблице, у них 43 очка. У гостей на 4 балла меньше, они пятые. В первом круге команда из столицы обыграла подопечных Игоря Осинькина со счетом 3:1.

За трансляцией матча "Крылья Советов" - "Велес" следите на "КП-Самара". Поединок начнется в 15:00 по самарскому времени.