Полицейские нашли шприц с наркотиком на кухне у неадекватного тольяттинца

Запрещенные вещества у подозреваемого изъяты Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На днях в отдел полиции Центрального района Тольятти обратились жители многоквартирного дома на улице Советской. Они заявили, что их сосед по лестничной площадке ведет себя неадекватно и, возможно, содержит наркопритон.

- Выехавшие на место сотрудники в ходе осмотра квартиры нашли на кухонном столе медицинский шприц с веществом светлого цвета. Эксперты установили, что это дезоморфин, массой 0,094 грамма, что относится к значительному размеру, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемый объяснил, что хранил наркотик для личного употребления. Ранее он уже за аналогичное преступление был судим.

По статье 228 УК РФ возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.