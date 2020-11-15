В Самаре охранники будут следить за подростками в торговых центрах

Рабочее совещание состоялось в ЦЛРР Росгвардии

Накануне в Центре лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии руководитель ведомства Александр Эсауленко провел совещание с руководителями частных охранных организаций. Также в мероприятии приняла участие заместитель начальника отдела Роспотребнадзора по Самарской области Наталья Красильникова.

На встрече обсуждали вопрос нахождения детей в торговых центрах и на фудкортах. Ранее губернатор Дмитрий Азаров запретил им находиться этих объектах без сопровождения взрослых. Также речь шла о соблюдении в подобных местах масочного режима и социальной дистанции.

- Отдельные несознательные граждане отказываются соблюдать противоэпидемиологические требования. Задача работников ЧОО – поддерживать порядок на территории, действуя при этом строго в рамках правового поля, - отметил Эсауленко.

Охранников попросили внимательнее следить за несовершеннолетними в ТЦ и напоминать им о недопустимости нарушения ограничительных мер.