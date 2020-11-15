Коронавирус продолжает атаковать жителей Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились обновленные данные по статистике заболеваемости коронавирусом в Самарской области. 15 ноября стало известно, что в регионе еще 215 человек подцепили опасный недуг. Накануне их было 211.

- Это рекордный показатель за все время пандемии. Общее количество заболевших в губернии теперь 18861.Всего в стране за сутки выявлено 22572 случая, - сообщают на сайте СтопКоронавирус.РФ.

Растет и число умерших от covid-19. В регионе скончались уже 355 граждан - 4 прибавилось за минувший день.

Согласно обновленным сведениям, 236 самарцев побороли болезнь. Всего выздоровевших теперь 18642.

Напомним, что по-прежнему действуют ограничительные меры. Недавно они были ужесточены. Подробнее о них можно почитать на сайте "КП-Самара".