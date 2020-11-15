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Коронавирус Covid-19

Коронавирус бьет рекорды: в Самарской области заболели еще 215 человек

Озвучена новая статистика заболеваемости коронавирусом на 15 ноября 2020 года
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Коронавирус продолжает атаковать жителей Самарской области

Коронавирус продолжает атаковать жителей Самарской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились обновленные данные по статистике заболеваемости коронавирусом в Самарской области. 15 ноября стало известно, что в регионе еще 215 человек подцепили опасный недуг. Накануне их было 211.

- Это рекордный показатель за все время пандемии. Общее количество заболевших в губернии теперь 18861.Всего в стране за сутки выявлено 22572 случая, - сообщают на сайте СтопКоронавирус.РФ.

Растет и число умерших от covid-19. В регионе скончались уже 355 граждан - 4 прибавилось за минувший день.

Согласно обновленным сведениям, 236 самарцев побороли болезнь. Всего выздоровевших теперь 18642.

Напомним, что по-прежнему действуют ограничительные меры. Недавно они были ужесточены. Подробнее о них можно почитать на сайте "КП-Самара".