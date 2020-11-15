Футболист "Крыльев Советов" стал лучшим игроком ФНЛ в октябре

Иван Сергеев сейчас является лучшим бомбардиром ФНЛ Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

ФНЛ назвала лучшего игрока октября. Им стал нападающий самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев. Он поразил представителей Футбольной национальной лиги своей результативностью.

- Форвард выдал поистине потрясающий месяц, забив 11 голов в 6 турах. Дважды за этот период Сергеев забивал по три мяча в одной игре, - сообщают на официальном сайте турнира.

Как отмечает пресс-служба "КС", в сентябре Сергеев был признал лучшим игроком месяца по версии болельщиков. Сейчас у Ивана отличная статистика 18 голов в 18 матчах ФНЛ за "Крылья". Не исключено, что свой бомбардирский счет он пополнит в сегодняшней встрече с "Велесом".