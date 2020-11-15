Самарцев ждет не самая приятная погода Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области с 16 ноября. Приятного мало, будет холодно и скользко.

Как сообщают в Приволжском УГМС, в ночь на понедельник специалисты прогнозируют юго-восточный ветер 3-8 м/с и температуру воздуха -12...-17 °С, а где-то и до -22°. Осадков не планируется. Днем 16 числа подует слабый ветер, а столбик термометра зафиксируется на уровне -6...-11 °C.

17 и 18 ноября ситуация не улучшится. Ночью ожидается -14...-19 °C, днем -5...-10 °C.

Дождей и снега эксперты не обещают, но предупреждают, что местами все три дня возможны изморозь и гололедица. Будьте аккуратнее!