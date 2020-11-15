Все лидеры в старте. Стали известны составы команд на матч "Крылья Советов" - "Велес"

"Крылья Советов" сыграют сегодня в голубых футболках Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Стало известно, в каких составах сегодня сыграют "Крылья Советов" и "Велес". Команды встречаются между собой в рамках 22 тура ОЛИМП-ФНЛ.

У волжан в старте вышли все лидеры - Зиньковский, Сергеев, Кабутов и другие. У гостей на поле их лучший бомбардир Максименко.

Капитан "Крыльев" - Александр Гацкан. У гостей - Алексей Баев. В целом составы выглядят следующим образом:

"Крылья Советов": 39 Фролов, 2 Полуяхтов, 4 Солдатенков, 8 Витюгов, 17 Зиньковский, 19 Цыпченко, 23 Комбаров, 33 Сергеев, 47 Божин, 77 Кабутов, 84 Гацкан.

Запасные: 81 Овсянников, 3 Чернов, 5 Горшков, 11 Ежов, 46 Соколов, 50 Карпов, 52 Смирнов, 69 Голенков, 94 Шерстнев.

"Велес": 93 Городовой, 2 Ботака-Иобома, 7 Фищенко, 11 Галоян, 21 Баев, 24 Кахидзе, 34 Осипов, 55 Максименко, 77 Котов, 80 Климов, 88 Майга.

Запасные: 35 Косаревский, 6 Поляков, 9 Стефанович, 10 Кирсанов, 22 Родионов, 33 Гаракоев, 42 Вакулич, 47 Джамалутдинов, 90 Алиев, 99 Грачёв.

Игра начнется в 15:00 по самарскому времени. За трансляцией следите на сайте "КП-Самара".