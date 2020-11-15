Самара снова лидирует по числу заболевших коронавирусом в регионе

Врачи продолжают выявлять заболевших в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти рассказали, где нашли новых заболевших коронавирусом в Самарской области. Напомним, что 15 ноября в регионе подтвердились еще 215 случаев. Это очередной рекорд.

- 77 инфицированных нашли в Самаре, 30 в Тольятти, 14 в Хворостянском районе, 13 в Сызрани, 12 в Новокуйбышевске, 11 в Чапаевске, - рассказали в оперативном штабе.

Также недуг подцепили 9 человек в Шигонском районе, 8 в Похвистнево, 7 в Кинеле и 6 в Кинельском районе. По 4 сovid-положительных нашли в Елховском и Ставропольском районах, по 3 в Красноярском и Сергиевском, по 2 в Октябрьске, Большечерниговском, Безенчукском, Похвистневском, Сызранском и Приволжском районах по 1 - в Клявлинском и Шенталинском районах.

20 заболевших контактировали с ранее инфицированными. 164 обследованы с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. Еще у 31 нового пациента не было никаких клинических проявлений.

Напомним, что за все время пандемии коронавирусом в регионе, по официальным данным, переболели 18861 человек. 355 умерли. Выздоровели 18642.