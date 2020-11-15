Стало известно, кто умер от коронавируса в Самарской области

Люди продолжают умирать от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 15 ноября стало известно о еще 215 заболевших коронавирусом. 4 человека скончались. У некоторых из них были сопутствующие заболевания.

- Жертвами стали 83-летний пенсионер и 63-летняя местная жительница. Также скончались женщина 48 лет и мужчина с онкологией, которому было 59, оба имели проблемы с сердечно-сосудистой системой, - сообщили в оперативном штабе.

Общее число умерших от covid-19 в регионе теперь - 355. За все время пандемии заболели 18861 человек. Выздоровели - 18642. Власти призывают граждан быть аккуратными, не выходить из дома без повода, носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.